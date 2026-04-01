Марица (Пловдив) с информация за играча, пострадал тежко по време на мач след акт на агресия

Юношата на Марица (Пловдив) Георги Стоянов, който пострада тежко по време на футболен мач след акт на агресия от противников играч, се чувства по-добре. Той е освободен от болничното заведение за домашно лечение и ще продължи своето възстановяване сред своите близки, като продължава да е под наблюдение.

Отвратителен акт на агресия между деца в Пловдив

"Изразяваме своята подкрепа към Георги и семейството му и му желаем бързо и пълно възстановяване! Очакваме го скоро отново сред нас!", написаха от клуба.