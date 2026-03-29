  Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  Грозни сцени след края на регионалното дерби Секирово - Марица

Грозни сцени след края на регионалното дерби Секирово - Марица

  • 29 март 2026 | 10:11
  • 953
  • 1
Грозни сцени след последния съдийски сигнал белязаха регионалното дерби между отборите на Секирово (Раковски) и Марица (Пловдив). Двубоят бе от 26-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група и завърши 1:0 за "жълто-сините" на стадион "Петър Парчевич" в Раковски. Веднага, след като главният съдия Апостол Иванов от Пловдив свири край на срещата, привърженик на домакините от Секирово нахлу на терена и влезе в пререкания с футболиста на Марица Джошуа Харис.

В същото време прибиращият се към съблекалнята вратар на пловдивчани Петър Начев отговори на обидите към него и бе замерен с бутилка. Футболисти и служители на домакините се намесиха и ситуацията се успокои, уточниха от ПФК Марица.

По-късно обаче бе счупено и стъклото на автобуса на Марица, за което бяха уведомени както органите на реда, така и дежурният делегат на двубоя Любен Жилков, който е бивш вратар на Локомотив (Пловдив).
Единственото попадение в мача падна в 42-ата минута и бе реализирано от Николай Хаджиев. Той се възползва от подаване на Олджай Алиев и с хубав диагонален шут насочи топката в мрежата за 0:1.

С успеха Марица запази втората позиция във временното класиране с актив от 58 точки. В следващия кръг възпитаниците на треньора Борислав Караматев посрещат СФК Раковски на 1 април от 17 часа на стадион "Марица".

Още от БГ Футбол

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 13137
  • 14
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 8989
  • 19
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 13717
  • 21
Дубълът на Спартак (Вн) с драматична победа

Дубълът на Спартак (Вн) с драматична победа

  • 28 март 2026 | 22:33
  • 1027
  • 6
Без победител във варненско дерби с шест гола

Без победител във варненско дерби с шест гола

  • 28 март 2026 | 22:32
  • 1313
  • 0
Осакатен Рилци удържа Бенковски

Осакатен Рилци удържа Бенковски

  • 28 март 2026 | 22:22
  • 918
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 3359
  • 14
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 13717
  • 21
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 5857
  • 16
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 8989
  • 19
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 13137
  • 14
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 11176
  • 11