Валери Домовчийски за мача с Марица в Пловдив

Днес, СФК Раковски от едноименния град ще играе с Марица в Пловдив. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Продължаваме битката за оцеляването си в Трета лига с двубой срещу един от най-силните съперници. Наясно сме срещу кого излизаме и какво ни очаква в Пловдив. Знаем какво трябва да направим. Важното е да го изпълним. Това се отнася за всички мачове до края на сезона без значение кой е противникът“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.