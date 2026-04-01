Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
Вече са ясни всички участници и групите за Световното първенство

  • 1 апр 2026 | 08:13
  • 35767
  • 40
Световното първенство по футбол ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Канада, Мексико и САЩ, а тази нощ се изиграха и последните баражни мачове за място на планетарния шампионат. Така вече са известни всички отбори, които ще вземат участие, както и окончателните състави на групите за Мондиала.

Жребият за Световното първенство беше изтеглен през декември, когато оставаха шест незаети места на най-големия футболен форум в света. Снощи се изиграха мачовете от европейските баражи, които запълниха четири места, а по-късно през нощта дойде ред и на интерконтиненталните баражи, които допълниха и последните две свободни квоти.

Швеция и Турция първи си осигуриха класиране. "Тре кронур" след пет гола и истински спектакъл сломи Полша, докато Турция, с гол на Актюркоглу, надви Косово.

Два двубоя и двама пътешественици до Мондиала бяха решени след дузпи. Първо приключи мачът в Чехия, където домакините бяха по-добри от Дания, докато последният европейски участник беше определен в Зеница, където Босна и Херцеговина сломи Италия след дузпи и си извоюва виза.

В интерконтиненталните плейофи ДР Конго излъга Ямайка след продължения, а Ирак се наложи над Боливия.

Ето и как се оформиха групите за Световното първенство:

Група А: Мексико, Южна Африка, Южна Корея, Чехия

Група B: Канада, Босна и Херцеговина, Катар, Швейцария.

Група C: Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия.

Група D: САЩ, Парагвай, Австралия, Турция.

Група E: Германия, Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор.

Група F: Нидерландия, Япония, Швеция, Тунис.

Група G: Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия.

Група H: Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай.

Група I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.

Група J: Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания.

Група K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Група L: Англия, Хърватия, Гана, Панама.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 495
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 441
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1155
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 773
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2634
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10277
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 50919
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203387
  • 855
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28671
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34040
  • 20
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45565
  • 42