Вече са ясни всички участници и групите за Световното първенство

Световното първенство по футбол ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Канада, Мексико и САЩ, а тази нощ се изиграха и последните баражни мачове за място на планетарния шампионат. Така вече са известни всички отбори, които ще вземат участие, както и окончателните състави на групите за Мондиала.

Жребият за Световното първенство беше изтеглен през декември, когато оставаха шест незаети места на най-големия футболен форум в света. Снощи се изиграха мачовете от европейските баражи, които запълниха четири места, а по-късно през нощта дойде ред и на интерконтиненталните баражи, които допълниха и последните две свободни квоти.

Швеция и Турция първи си осигуриха класиране. "Тре кронур" след пет гола и истински спектакъл сломи Полша, докато Турция, с гол на Актюркоглу, надви Косово.



Два двубоя и двама пътешественици до Мондиала бяха решени след дузпи. Първо приключи мачът в Чехия, където домакините бяха по-добри от Дания, докато последният европейски участник беше определен в Зеница, където Босна и Херцеговина сломи Италия след дузпи и си извоюва виза.

В интерконтиненталните плейофи ДР Конго излъга Ямайка след продължения, а Ирак се наложи над Боливия.

Ето и как се оформиха групите за Световното първенство:

Група А: Мексико, Южна Африка, Южна Корея, Чехия



Група B: Канада, Босна и Херцеговина, Катар, Швейцария.



Група C: Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия.



Група D: САЩ, Парагвай, Австралия, Турция.



Група E: Германия, Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор.



Група F: Нидерландия, Япония, Швеция, Тунис.



Група G: Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия.



Група H: Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай.



Група I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.



Група J: Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания.



Група K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.



Група L: Англия, Хърватия, Гана, Панама.