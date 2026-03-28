Непредвидени промени могат да понижат категорията на стадиона на Локо (Пловдив)

Фенклубът на Локомотив (Пловдив) излезе с поредно изявление относно строителните дейности, които се извършват на "Лаута". Привържениците на "черно-белите" заявиха, че промените, които се правят по изграждането на централната трибуна, носят голям риск от понижаване на категорията на съоръжението от УЕФА.

Ето какво пише "Фенклуб Локомотив Пловдив":

"Локомотивци,

На 24 март, съвместно с новоназначения директор на ПФК „Локомотив Пловдив“, присъствахме на една от регулярните оперативни срещи, свързани със строителството на Комплекс „Локомотив“.

На срещата бяхме свидетели на изключително притеснителни изказвания от официалните отговорни лица по строителството на комплекса. Като започнем от това, че продължава да липсва ясен и утвърден график за изпълнение на вертикалната планировка, без да има обективни причини за това, и стигнем до това, че се извършват промени по Централната трибуна, които според официалните твърдения на проектанта създават реален риск от понижаване категорията на стадиона. Особено притеснителен е фактът, че на въпросите, които зададохме, отговорните лица не можаха да дадат ясни и конкретни отговори и да поемат своята законова отговорност. Вместо това за пореден път се опитаха да прехвърлят отговорността за собствения си хаос върху Локомотивската общност.

Стадион „Локомотив“ е проектиран да покрива най-високата категория за провеждане на международни футболни срещи и всички промени и оптимизации по одобрените проекти трябва само да надграждат това, като актуализират помещенията съгласно най-съвременните световни практики.

Компромиси по тази тема не могат да се правят и всички отговорни лица трябва да го гарантират чрез лична и институционална отговорност и прозрачност в управлението на процеса.

Призоваваме всички отговорни лица да поемат своята отговорност по темата незабавно.

Настояваме периодът на хаос и оправдания в процесите на строителството да приключи и вертикалната планировка да започне да придобива своя завършен вид с всички предвидени зелени площи и дървета. Комплекс „Локомотив“ се използва ежедневно и е част от зеления парк „Лаута“, а вече 1 година стои като пустиня.

Времето за оправдания свърши отдавна".