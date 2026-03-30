"Лаута" остава без лиценз за Европа

  • 30 март 2026 | 10:08
Стадион "Локомотив" в Пловдив няма да получи лиценз за евротурнирите, съобщава "Тема Спорт". Основната причина са строителните дейности, които продължават. В момента се гради централната трибуна. Отделно районът около самото съоръжение не отговаря на изискванията, както и осветлението. Заради козирката на трибуна "Спортклуб" в момента пада сериозна сянка от лампите и от УЕФА са били категорични, че това пречи.

Предстои облагородяване на териториите около самия стадион и в момента не може да се ползва паркингът. Всички тези компоненти и още други дребни детайли са накарали ръководството на Локомотив (Пловдив) да предприеме друг подход.

В документите за евролиценз "черно-белите" ще запишат друго съоръжение. "Смърфовете" продължават да са в играта за Европа през първенството и купата. В шампионата Локо може да добие квота през петата позиция и бараж срещу четвъртия или третия, а за трофея отборът е на полуфиналите, където съперник е Арда.

Ръководството на Локомотив (Пд) е обсъждало три варианта за стадиона, на който да домакинства в евротурнирите. Опциите са "Георги Бенковски" в Пазарджик, "Александър Шаламанов" в София, "Берое" в Стара Загора и "Герена". Първите две съоръжения обаче имат лиценз само до втория квалификационен кръг в Лига Европа или Лигата на конференциите.

