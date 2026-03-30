  3. Ефе Али: Да бъдат част от Локомотив е чест и отговорност

Ефе Али: Да бъдат част от Локомотив е чест и отговорност

  • 30 март 2026 | 10:03
Ефе Али: Да бъдат част от Локомотив е чест и отговорност

Полузащитникът на Локомотив (Пловдив) Ефе Али говори пред клубния сайт преди петъчното домакинство на Локомотив (София).

"Срещата с Ботев (Враца) вече е в миналото и сега сме фокусирани изцяло върху предстоящите мачове. Очакват ни много важни двубои и ние трябва да се представим на ниво във всеки един от тях.

Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

Предстои ни домакинство на Локомотив (София), дерби с Ботев, очакваме и полуфиналите за Купата на България. Трябва да се раздадем на 100% във всяка една среща, за да успеем да зарадваме нашите привърженици. Те са плътно зад нас и ще разчитаме на тяхната подкрепа на “Лаута”!

Да бъда част от Локомотив е чест и отговорност, защото този клуб има традиции и невероятни фенове, които ни подкрепят във всеки момент. Опитвам се да давам максимума от себе си във всяка тренировка и във всеки мач. Знам, че успехите не идват лесно, затова дисциплината и постоянството са най-важни за мен. Нашият треньор Душан Косич също много държи на това.

Непредвидени промени могат да понижат категорията на стадиона на Локо (Пловдив)

Силно се надявам да бъдем успешни в мачовете си до края на сезона и да зарадваме нашите фенове по повод вековния юбилей на клуба!", заяви Ефе Али.

