Атаман скочи на Везенков, Дорси и Уолкъп, Олимпиакос отвърна на удара

Олимпиакос надви ПАО в дербито на гръцкото първенство, като по този начин "червено-белите" от Пирея остават без загуба начело в лигата.

След мача, както често се случва, последва общ хаос в Гърция, който беше предизвикан от старши треньора на ПАО Ергин Атаман.

Турчинът изрази недоволство от съдийството на пресконференция, като посочи и факта, че Олимпиакос има в състава си трима натурализирани чужденци, които играят в гръцкото първенство с гръцки паспорт – Томас Уолкъп, Тайлър Дорси и Александър Везенков.

Ден след дербито ПАО изпрати искане до министерството за отнемане на паспорта на Уолкъп, тъй като той не е играл почти две години за националния отбор на Гърция. В същия ден Олимпиакос отговори.

На снимките, които Олимпиакос публикува в социалните мрежи, Везенков и Дорси са заедно, облечени във военна униформа на Гърция. Към снимките имаше и подходящо послание.

"Очакваме подходяща снимка от военната служба на настоящия собственик на Панатинайкос Димитрис Янакопулос.", написаха от Олимпиакос.

Нищо ново, когато става въпрос за Гърция, и със сигурност ще става все по-интересно с наближаването на края на сезона.

Снимка: Олимпиакос / Инстаграм