  • 1 апр 2026 | 12:32
Атаман скочи на Везенков, Дорси и Уолкъп, Олимпиакос отвърна на удара

Олимпиакос надви ПАО в дербито на гръцкото първенство, като по този начин "червено-белите" от Пирея остават без загуба начело в лигата.

След мача, както често се случва, последва общ хаос в Гърция, който беше предизвикан от старши треньора на ПАО Ергин Атаман.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Турчинът изрази недоволство от съдийството на пресконференция, като посочи и факта, че Олимпиакос има в състава си трима натурализирани чужденци, които играят в гръцкото първенство с гръцки паспорт – Томас Уолкъп, Тайлър Дорси и Александър Везенков.

Ден след дербито ПАО изпрати искане до министерството за отнемане на паспорта на Уолкъп, тъй като той не е играл почти две години за националния отбор на Гърция. В същия ден Олимпиакос отговори.

Панатинайкос се заяде с Олимпиакос, "детелините" поискаха отнемане на гръцкия паспорт на Уолкъп
Панатинайкос се заяде с Олимпиакос, "детелините" поискаха отнемане на гръцкия паспорт на Уолкъп

На снимките, които Олимпиакос публикува в социалните мрежи, Везенков и Дорси са заедно, облечени във военна униформа на Гърция. Към снимките имаше и подходящо послание.

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос
Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

"Очакваме подходяща снимка от военната служба на настоящия собственик на Панатинайкос Димитрис Янакопулос.", написаха от Олимпиакос.

Нищо ново, когато става въпрос за Гърция, и със сигурност ще става все по-интересно с наближаването на края на сезона.

Снимка: Олимпиакос / Инстаграм

Още от Евролига

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 821
  • 0
Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
  • 9458
  • 5
Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

  • 4 апр 2026 | 04:54
  • 1862
  • 0
Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

  • 4 апр 2026 | 04:17
  • 1942
  • 0
Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

  • 3 апр 2026 | 23:35
  • 3579
  • 0
Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

  • 3 апр 2026 | 23:30
  • 1020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 50921
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203389
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28673
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34042
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10280
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45566
  • 42