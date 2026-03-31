Панатинайкос се заяде с Олимпиакос, "детелините" поискаха отнемане на гръцкия паспорт на Уолкъп

От Панатинайкос подадоха до Министерството на вътрешните работи в Гърция миналия четвъртък, 26 март, искане за отнемане на гръцкия паспорт на гардa на Олимпиакос, Томас Уолкъп.

В съответното искане се посочва, че не са изпълнени законовите предпоставки. По-конкретно, твърди се, че почетната натурализация трябва да се основава на вече доказан и значителен принос към страната, докато в случая с Уолкъп това е било само потенциално и бъдещо (чрез участието му в националния отбор).

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

Освен това се подчертава, че след натурализацията му не е имало значителни успехи на националния отбор, нито постоянно участие от негова страна, следователно очакваният принос не е бил потвърден на практика. Въз основа на това Панатинайкос иска да бъде стартирана процедура за отнемане на гражданството, позовавайки се и на по-ранно изявление на самия играч, че приема такъв сценарий, ако не предостави услугите си.

„БК ПАНАТИНАЙКОС подаде искане до Министерството на вътрешните работи, с което се иска отнемане на почетната натурализация на спортиста на БК ОЛИМПИАКОС Томас Уолкъп, съгласно член 26А от Кодекса за гръцко гражданство.

По-конкретно, с президентски указ от 18.04.2023 г. ТОМАС УОЛКЪП е натурализиран като грък чрез изключителната процедура на почетна натурализация по предложение на министъра на вътрешните работи, тъй като е преценено, че чрез професионалната си дейност той може да предостави значителни услуги на страната.

БК ПАНАТИНАЙКОС законно твърди, че несигурният и потенциален принос на дадено лице към отличията на националния отбор по баскетбол не представлява съгласно член 13 от Кодекса за гръцко гражданство основание за почетна натурализация, тъй като законът говори за ВЕЧЕ извършен принос на изключителни услуги към страната, така че да е доказан във времето приносът му към отличията на националния отбор и да се оправдае изключителното предоставяне на гръцко гражданство, като почит към този ВЕЧЕ доказан принос.

И наистина, това се доказа и на практика СЛЕД натурализацията: г-н Уолкъп не предостави никакви такива изключителни услуги на страната, тъй като през годините, в които участва в нашия национален отбор, той не постигна никакви отличия, а г-н Уолкъп от последното си участие на 6 август 2024 г. оттогава не е играл за нашия национален отбор в абсолютно никакъв мач.

Следователно, БК ПАНАТИНАЙКОС иска от Министерството на вътрешните работи, което стартира процедурата по предоставяне на гръцко гражданство на г-н Уолкъп, да стартира съответно сега процедура за неговото отнемане.

БК ПАНАТИНАЙКОС, освен това, се позовава и на съответното изявление на самия г-н Уолкъп, когато е бил натурализиран като грък: "Моето желание да допринасям е толкова искрено, че се задължавам, в случай че в бъдеще откажа да предоставям услугите си, гръцкото правителство да ми отнеме правата, произтичащи от предоставянето на паспорт."»

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България