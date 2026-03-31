Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

Отборите на Апоел Тел Авив и Панатинайкос се изправят един срещу друг в супердерби от 35-ия кръг на Евролигата. Срещата е на 2 април (четвъртък) от 20:00 часа в "Арена София", а билетите за нея се разпродават с доста бързи темпове.

До този момент са закупени над 4000 пропуска за страхотното спортно събитие, което ще се проведе в България, а все още билети могат да бъдат намерени ТУК!

Израелският гранд е на пето място във временното класиране с 20 победи и 13 загуби в сметката си от началото на сезона в "турнира на богатите", а ПАО заема седма позиция в таблицата с баланс от 20 успеха и 14 поражения.

Снимки: Gettyimages