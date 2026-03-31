Тодор Янчев: Идват добри футболисти! България е на добър път

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев говори след равенството 0:0 срещу Азербайджан в квалификационен двубой за класиране на Европейското първенство.

"Знаехме, че този мач трябваше да го спечелим на всяка цена. През първото полувреме не показахме нашата игра, но през втората част заиграхме много по-добре и създадохме положения. С 10 души дори имахме своите шансове да спечелим. Трима човека се разболяха преди мача, нямаше как да разчитаме на тях.



Имахме шансове да вкараме гол, но нямахме спортен шанс. Това е футболът. Имаме още шансове. Има момчета, които намират своето място. Идват добри футболисти. България е на добър път", заяви Янчев.