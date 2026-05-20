Дани Начев: Винаги е радостно да получиш повиквателна за България

Националният отбор по минифутбол започна същинската си подготовка за предстоящото Европейско първенство в Братислава. Сред избраниците на треньорския щаб във финалната група попаднаха две нови имена в състава – юношата на Левски и бивш футболист на Спартак (Варна) Даниел Начев и доскорошният бранител на Струмска слава Мартин Костов, които дадоха първото си съвместно интервю на лагера на трикольорите.

Двамата дебютанти в тима демонстрираха пълна мобилизация и готовност да се докажат на най-високо ниво.

„Всичко е нормално, радваме се, че сме част от отбора. Искаме да помагаме с каквото можем, за да се представим по най-добрия начин на предстоящото Европейско първенство“, сподели Мартин Костов.

Силните игри на футболистите през сезона не останаха незабелязани от спортно-техническия щаб, което направи повиквателната им напълно заслужена.

„Чувството е приятно, винаги е радостно да получиш повиквателна за България и да представяш страната си. Надяваме се да помагаме с каквото можем и да стигнем колкото се може по-напред в турнира. Със сигурност имахме надежда и желание да попаднем в състава. С оглед на играта, която показахме, имахме своите очаквания, но в крайна сметка щабът прецени, че сме си свършили работата, за да бъдем тук днес“, допълни Дани Начев.

Преходът от големия футболен терен към спецификата на минифутбола винаги е предизвикателство, но новите попълнения вече усещат разликата и работят в детайли по време на заниманията.

„Има разлика, със сигурност. Тук се набляга много повече на тактиката. Тренираме до съвършенство, доколкото е възможно. Тренировъчният процес протича нормално, всичко е на супер ниво и се подготвяме по най-добрия начин. Надяваме се наистина да покажем най-доброто от себе си на малкия терен“, завършиха амбициозно националите ни.

Българският тим продължава усилената си подготовка, като целта пред момчетата остава престижно представяне на шампионата на Стария континент в Словакия.