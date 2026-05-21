Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Александър Димитров надъха националите по минифутбол

Александър Димитров надъха националите по минифутбол

  • 21 май 2026 | 10:20
  • 270
  • 0

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров демонстрира подкрепа, като лично посети тренировката на националите по минифутбол броени дни преди заминаването им за Европейското първенство в Братислава. Наставникът на "лъвовете" се обърна към Николай Михов и състава с изключително силни и емоционални думи, които да вдъхнат допълнителна мотивация на момчетата преди битките в Словакия.

Димитров призова играчите да се забавляват на терена, но и да оценят хората, които дават всичко от себе си за развитието на този спорт у нас.

Ясен е съставът на националите по минифутбол за Евро 2026
Ясен е съставът на националите по минифутбол за Евро 2026

"Наслаждавайте се, играйте със сърце и душа за България, но и за този голям човек Николай Михов, който живее с вас и за вас!", обърна се селекционерът към тима по време на посещението си.

Жестът на уважение между "големия" и "малкия" терен бързо стана двупосочен. Спортно-техническият щаб и футболистите от националния отбор по минифутбол изразиха своята огромна благодарност към Александър Димитров за ценните думи и за оказаното внимание с личното му присъствие на тренировката.

Дани Начев: Винаги е радостно да получиш повиквателна за България
Дани Начев: Винаги е радостно да получиш повиквателна за България

На свой ред, от лагера на минифутболния тим върнаха жеста и пожелаха успех и много късмет на Димитров и неговите момчета в мъжкия национален отбор за предстоящите контроли в началото на юни. Тогава представителният ни тим ще изиграе два приятелски мача срещу тимовете на Черна гора и Молдова.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 10700
  • 20
Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

  • 20 май 2026 | 23:41
  • 11383
  • 25
Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

  • 20 май 2026 | 23:32
  • 4823
  • 9
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 47606
  • 123
Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

  • 20 май 2026 | 23:20
  • 6918
  • 9
Мишо Александров: Много е сладко

Мишо Александров: Много е сладко

  • 20 май 2026 | 23:18
  • 3697
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 1565
  • 0
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 324411
  • 1132
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
  • 60448
  • 38
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 47606
  • 123
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 53295
  • 108
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 95422
  • 153