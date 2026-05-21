Александър Димитров надъха националите по минифутбол

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров демонстрира подкрепа, като лично посети тренировката на националите по минифутбол броени дни преди заминаването им за Европейското първенство в Братислава. Наставникът на "лъвовете" се обърна към Николай Михов и състава с изключително силни и емоционални думи, които да вдъхнат допълнителна мотивация на момчетата преди битките в Словакия.

Димитров призова играчите да се забавляват на терена, но и да оценят хората, които дават всичко от себе си за развитието на този спорт у нас.

Ясен е съставът на националите по минифутбол за Евро 2026

"Наслаждавайте се, играйте със сърце и душа за България, но и за този голям човек Николай Михов, който живее с вас и за вас!", обърна се селекционерът към тима по време на посещението си.

Жестът на уважение между "големия" и "малкия" терен бързо стана двупосочен. Спортно-техническият щаб и футболистите от националния отбор по минифутбол изразиха своята огромна благодарност към Александър Димитров за ценните думи и за оказаното внимание с личното му присъствие на тренировката.

Дани Начев: Винаги е радостно да получиш повиквателна за България

На свой ред, от лагера на минифутболния тим върнаха жеста и пожелаха успех и много късмет на Димитров и неговите момчета в мъжкия национален отбор за предстоящите контроли в началото на юни. Тогава представителният ни тим ще изиграе два приятелски мача срещу тимовете на Черна гора и Молдова.