  Sportal.bg
  2. България U21
  България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

  • 31 март 2026 | 10:05
Младежкият национален отбор на България посреща Азербайджан в двубой от група B на квалификациите за Евро 2027. Мачът на стадион "Христо Ботев" в Пловдив е днес от 19:00 часа.

"Лъвчетата" се борят за второто място в своята група и ще търсят задължителен успех преди задаващите се важни битки с основните си конкуренти. Към момента нашите заемат четвъртата позиция, но изостават само с една точка от Чехия и Шотландия, които имат по 11.

Преди четири дни тимът на Тодор Янчев постигна важна победа при гостуването си на Гибралтар (1:0), докато азерите претърпяха тежка загуба с 0:4 от лидера Португалия.

България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол
Първият сблъсък между България U21 и Азербайджан U21 в Баку завърши без победител - 1:1. Точен за "лъвчетата" тогава беше Никола Илиев, който този път е част от селекцията на представителния ни национален отбор, който вчера триумфира в турнира FIFA Series след успех с 1:0 над домакина Индонезия.

Като сигурен участник на Европейското изглеждат португалците, които имат преднина от 5 точки на върха в група В. Дотук те записаха 5 победи и едно равенство при голова разлика 25:0. Най-добрият втори отбор от всички 9 групи също се класира директно за финалите на турнира, докато другите 8 тима ще играят баражи.

Още от БГ Футбол

Ето какви медали получиха националите

Ето какви медали получиха националите

  • 30 март 2026 | 20:48
  • 3517
  • 11
Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

  • 30 март 2026 | 19:23
  • 2172
  • 1
"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

  • 30 март 2026 | 19:13
  • 5931
  • 16
Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

  • 30 март 2026 | 18:27
  • 12024
  • 155
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 23397
  • 83
Марин Петков е №1 в Джакарта

Марин Петков е №1 в Джакарта

  • 30 март 2026 | 18:16
  • 3930
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 18395
  • 7
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 6812
  • 12
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 152
  • 0
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 7007
  • 9
Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

  • 31 март 2026 | 11:11
  • 800
  • 0