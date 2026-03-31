България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

Младежкият национален отбор на България посреща Азербайджан в двубой от група B на квалификациите за Евро 2027. Мачът на стадион "Христо Ботев" в Пловдив е днес от 19:00 часа.

"Лъвчетата" се борят за второто място в своята група и ще търсят задължителен успех преди задаващите се важни битки с основните си конкуренти. Към момента нашите заемат четвъртата позиция, но изостават само с една точка от Чехия и Шотландия, които имат по 11.

Преди четири дни тимът на Тодор Янчев постигна важна победа при гостуването си на Гибралтар (1:0), докато азерите претърпяха тежка загуба с 0:4 от лидера Португалия.

Първият сблъсък между България U21 и Азербайджан U21 в Баку завърши без победител - 1:1. Точен за "лъвчетата" тогава беше Никола Илиев, който този път е част от селекцията на представителния ни национален отбор, който вчера триумфира в турнира FIFA Series след успех с 1:0 над домакина Индонезия.

Като сигурен участник на Европейското изглеждат португалците, които имат преднина от 5 точки на върха в група В. Дотук те записаха 5 победи и едно равенство при голова разлика 25:0. Най-добрият втори отбор от всички 9 групи също се класира директно за финалите на турнира, докато другите 8 тима ще играят баражи.