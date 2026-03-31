Баная: Опитвам се да оцелея в неделните състезания, имам проблеми с гумите

Франческо Баная определи износването на гумите в неделните стартове като повтарящ се проблем, като коментира опитите да подобри представянето си от началото на сезона в MotoGP.

Италианецът, който се стреми да се възстанови от кошмарния сезон през 2025, досега има ограничен успех в тази си амбиция. Той все пак записа окуражаващо представяне в САЩ миналия уикенд, като се класира четвърти в квалификацията и беше на половин обиколка от победата в спринтовото състезание. Износването на гумите обаче доведе до драстичен спад в представянето му в основното състезание, което той завърши на 10-о място.

Баная, който се движеше четвърти само три обиколки преди края, заяви, че дори преминаването към по-консервативен режим в началото не му е помогнало да запази задната си гума.

„Въпреки че не натисках, накрая останах напълно без задна гума - обясни двукратният световен шампион. - След осем обиколки започнах да усещам голям спад в представянето й. В последните две обиколки бях на абсолютния лимит. Рискувах да падна само при накланяне вдясно. Беше много трудно.“

Той добави, че въпреки по-предната стартова позиция в сравнение с Тайланд и Бразилия, развоят в неделя е бил същият.

„И в трите състезания от началото на сезона изпитвам големи трудности в неделния старт. Не мога да натискам както искам. Просто трябва да оцелявам. Но дори и в този случай, пак износих напълно задната гума. Трябва да разберем какво правим."

Баная предполага, че проблемите с поведението на предното колело на Дукати GP26 претоварва задната гума.

„В момента мисля, че нашият мотор трябва да завива със задната част, защото предницата недозавива. Трябва да завивам със задната част и унищожавам задната гума.“

Друг пилот на Дукати, Фабио Ди Джанантонио, който завърши четвърти в неделя след старт от полпозишън, подкрепи думите на Баная.

„Мисля, че трябва да подобрим поведението на предницата - заяви римлянинът. - Трябва да можем да спираме по-рязко и да вкарваме повече скорост в завоя с предницата. Това е проблемът, който имаме в момента – че всички разчитаме на задната част. И щом задната гума се износи, не можем наистина да покажем скоростта си.“

„Използваме много задната гума. Когато имаш нова гума, моторът е наистина добър и можем да правим каквото си поискаме. Но след това, когато задните гуми започнат леко да се износват, нямаш предница, която да подкрепи спада на задната гума, така че за нас става по-трудно.“

Ди Джанантонио стартира от полпозишън и в двете последни състезания, но не успя да превърне това в победа в нито един от случаите.

Снимки: Gettyimages