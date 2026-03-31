Разочарованият Куартараро: Ямаха няма идея как да оправи мотора си

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро за пореден критикува отбора на Ямаха, като този път французинът заяви, че японската марка няма идея как да оправи мотора си.

Както е известно за този сезон производителят от Ивата взе решението да премине към V4 двигател, надявайки се да се доближи до лидерите в кралския клас с допълнителната мощност, която V-образният агрегат дава. За момента обаче това не се случва и в първите три кръга за сезона най-доброто класиране на пилот с Ямаха са 14-те места, които Куартараро и Алекс Ринс записаха съответно в Тайланд и Бразилия.

Миналият уикенд в Съединените щати най-добро от пилотите на Ямаха се представи Топрак Разгатлиоглу със сателитната машина на Прамак. Турчинът завърши 15-ти на „Пистата на Америките“, за да спечели първата си точка в MotoGP, но след финала сподели своето разочарование от изоставането си от победителя Марко Бедзеки.

Ел Турко пресече финалната линия в Остин на малко над 25 секунди зад пилота на Априлия, а две позиции зад него финишира и Куартараро. Пред медиите в Щатите френският състезател коментира представянето на Ямаха и сподели своето огромно разочарование.

„Честно, не мисля, че има какво да извлечем от състезание като това – каза Куартараро пред френския Canal+. – Представихме се много зле в неделя, моторът се променя много. Опитвам се да правя нещата по различен начин, експериментирах по време на състезанието, защото в крайна сметка ние сме толкова назад, че аз мога да си позволя да изпробвам някои дребни неща, но е ясно, че това не работи.



„Аз очаквах да имаме дълъг сезон. Отборът няма идея как да оправи всички проблеми на мотора. Но смятам, че ментално, ние трябва да останем спокойни. Сега имаме едномесечна пауза и ще бъде хубаво за нас да се изключим малко“, добави още световният шампион за 2021 година.

