Обезкуражен ли е Марк Маркес на старта на сезона?

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес е обезкуражен и е паднал духом, което е изненада след доминацията му през 2025, но пък от началото на новия сезон Марко Бедзеки с Априлия спечели три поредни победи от старта на сезона.

„Никога не съм виждал Марк с толкова нисък дух, както този уикенд – обясни журналистът Саймън Патерсън, който е сред ветераните в MotoGP. – Той изглеждаше вече победен. Сякаш нищо от това, което опитва, не се получава.

„Което е изненада, когато говорим за Марк Маркес и пистата в Остин. След падането му в петък нещата ставаха все по-зле и по-зле. А в спринта, когато удари Ди Джанантонио и след това в неделната надпревара, той приличаше на пилот, който отчаяно има нужда от добър резултат на писта, която му е трудна.“

Патерсън коментира и последствията от последната контузия на Маркес, като много специалисти са на мнение, че той все още не е напълно възстановен от нея. Патерсън обаче е на друго мнение.

„Не мисля, че Марк все още е контузен, по-скоро не е добре подготвен – обясни Саймън. – Мисля, че той плаща цената за това, че през зимата не успя да тренира пълноценно. Вече е здрав, но е загубил мускулна маса, няма достатъчно сила, а и вече остарява. В падока редовно го виждам да прави упражнения за рамена или подобни докато чака за среща с медиите или нещо подобно.“

Според Патерсън, когато Маркес се върне на обичайното си фитнес ниво, то той ще може да се бори отново с най-добрите.

