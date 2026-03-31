Месина: Отборите функционират като машини, които губят пари

С четири титли от Евролигата, десетки национални трофеи и петгодишно присъствие в НБА като сътрудник на Грег Попович в Сан Антонио Спърс, Еторе Месина притежава уникална гледна точка за сближаването на двата баскетболни свята.

Днес, като президент на баскетболните операции на Олимпия Милано, той продължава да влияе върху стратегическата посока на клуба и активно да се намесва в големия дебат за бъдещето на европейския баскетбол. И посланието му беше ясно: без единство и нов икономически модел, европейският баскетбол трудно ще може да осигури дългосрочна стабилност.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еторе Месина говори открито за настоящето и – най-вече – бъдещето на европейския баскетбол, изпращайки ясно послание към НБА, Евролигата и ФИБА, по време на специално събитие по случай 100-годишнината от първата поява на италианския национален отбор.

Италианецът не се ограничи до юбилейни изявления. Напротив, той изтъкна структурните проблеми на европейския баскетбол, говорейки за финансова нестабилност, разпокъсан календар и необходимостта от цялостно споразумение, което да промени оперативния модел на клубовете.

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

Месина наблегна особено на връзката между трите големи организации, подчертавайки, че без сътрудничество спортът трудно може да се развива. „Надявам се да има споразумение между НБА, Евролигата и ФИБА, за да внесем повече единство и логика в календара и клубовете да спрат да функционират като машини, които губят пари.“

Той подчерта, че европейският баскетбол от години разчита на силни частни инвеститори, което създава крехък баланс. „В Европа всички се борим, защото разчитаме на значими личности, какъвто дълги години беше Джорджо Армани. Очевидно това прави нещата трудни.“ Неговото изказване не беше случайно, тъй като Олимпия Милано е характерен пример за клуб, който разчита на дългосрочна лична инвестиция от силен фактор.

66-годишният италианец отбеляза, че водещите европейски клубове често работят на загуба, което прави наложителна нова структура на организацията. Според Месина, евентуалното сътрудничество между НБА и Евролигата би могло да създаде по-стабилна екосистема, с ясна спортна и търговска рамка, по модел, който ще донесе по-голяма устойчивост и предвидимост.

Този дебат придобива особено значение, тъй като проектът НБА Европа е в напреднал етап на планиране, със сценарии за разширяване до лига от 24 отбора и възможно преодоляване на пропастта с ФИБА.

Месина се спря и на спортното състояние на Олимпия Милано в Евролигата, като сезонът навлиза във финалната си фаза. „Математически все още има шанс, но ни предстои трудна програма, с три гостувания в следващите четири мача. Трябва да спечелим всички и да се надяваме на грешки от други отбори.“

Снимки: Imago