  Антонели с две постижения за историята днес

Антонели с две постижения за историята днес

Андреа Кими Антонели записа втората си поредна победа във Формула 1 днес в Япония реализира две много важни постижения, които влизат в историята на световния шампионат.

След днешната победа италианецът излезе начело в класирането на Формула 1 и стана най-младият пилот, постигнал този успех – едва 19 години и 216 дни.

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

А другото му впечатляващо постижение и изяло италианско – за първи път от 1953 година насам италиански пилот печели две поредни състезания.

Преди 73 години Джузепе Фарина печели Гран При на Германия, а в следващия старт – Гран При на Швейцария победата е за Алберто Аскари. Сега Антонели изравни това постижение с победите си в Китай и Япония.

Снимки: Gettyimages

