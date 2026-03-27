  Христо Янев похвали Годой и заяви: Младите трябва да продължават да работят по същия начин

Христо Янев похвали Годой и заяви: Младите трябва да продължават да работят по същия начин

  27 март 2026 | 17:59
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след разгромния успех с 6:0 над третодивизионния Оборище (Панагюрище) в контролна среща, играна на базата на "армейците" в "Панчарево". Наставникът на "червените" похвали Леандро Годой, който заби четири гола днес, както и младите футболисти, които взеха участие в проверката.

"Беше една добра тренировка за нас. Отношението на отбора беше сериозно. Видяхме няколко от младите момчета, което е най-хубавото. Тренировките през седмицата бяха тежки. Радващо е, че завършваме този мини цикъл с позитивен резултат и без контузии.

Младите играчи притежават страхотни качества. Днес влязоха със самочувствие и настроение, внесоха свежест. Постараха се да бъдат на нивото на тези, които започнаха мача. Трябва да продължават да работят по същия начин и да се възползват от всеки шанс.

Лео работи много добре, старае се много. Иска да промени много неща в играта си. Той е отборен играч. Това, че вкара 4 гола, означава, че продължава да трупа самочувствие", каза Янев.

