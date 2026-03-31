Иско е близо до завръщане в игра

Халфът на Бетис Иско е все по-близо до завръщане в игра. Полузащитникът на „вердибланкос“ продължава с възстановяването си, за да помогне на отбора на Мануел Пелегрини във финалната фаза на сезона. По всичко личи, че той вече е на финалната права, пише "Мундо Депортиво".

Това е един много сложен сезон за Иско Аларкон, който след почти четири месеца извън терена, отново бе забелязан на тренъровъчното игрище. Футболистът от Малага се сблъска на стадион „Ла Картуха“ със съотборника си Амрабат в странна и неприятна игрова ситуация, като и двамата напуснаха терена контузени. Бившият играч на Реал Мадрид пострада по-сериозно.

От първия момент в Бетис възприеха предпазлив подход към възстановяването му и не беше определена конкретна дата за завръщане. Играчът постепенно възвръща усещанията си, както наскоро призна и Мануел Пелегрини. „Иско също напредва доста добре с възстановяването си. Може би няма да е готов преди паузата за националните отбори, ще видим дали ще успее да се включи в груповите тренировки. След като се присъедини към групата, винаги са нужни една или две седмици, за да се възстанови напълно“, заяви Мануел Пелегрини преди мача на „Колизеум“ срещу Хетафе.

От този мач измина почти месец. Според различни медии, идеята е той да бъде на разположение за последните кръгове на Ла Лига и за евентуални полуфинали в Лига Европа. Разбира се, ако се възстанови добре и достигне оптимална форма, участието му и на Световното първенство не е изключено, макар и да е много малко вероятно.

Снимки: Gettyimages