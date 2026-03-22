Атлетик Билбао се върна на пътя на победите и продължи негативната серия на Бетис

Атлетик Билбао спечели с 2:1 домакинството си на Бетис в мач от 29-ия кръг на Ла Лига. Баските взеха преднина от две попадения благодарения на Даниел Вивиан (25’) и Ойхан Сансет (45’), а Пабло Форналс (75’) вкара почетния гол за гостите четвърт час преди края.

Тимът на Ернесто Валверде започна по-добре срещата и още в четеъртата минута можеше да поведе, но Сансет пропусна добра възможност, а Пау Лопес се отличи с хубаво спасяване. Все пак домакините поведоха в средата на първата част, когато дълго разиграване пред наказателното поле на андалусийците завърши с подаване на Иняки Уилямс от фланга към границата на наказателното поле, където Дани Вивиан реализира с плътен шут.

Домакините удвоиха преднината си в последните секунди на първата част, когато отново Иняки Уилямс бе изведен зад гърба на защитата на Бетис, върна елегантно към Ойхан Сансет и той реализира. Първоначално реферът отмени попадението поради засада, но след преглед с ВАР то бе зачетено.

След почивката домакините продължиха да са по-активния отбор на терена, но въпреки това момчетата на Мануел Пелегрини стигнаха до гол. Четвърт час преди края на редовното време Пабло Форналс изпълни великолепно пряк свободен удар и намали. Гостите от Севиля бяха на върха на щастието само две минути по-късно, когато Седрик Бакамбу се възползва от свободното пространство пред себе си и реализира изравнително попадение. Нов сигнал от ВАР доведе до преразглеждане на ситуацията и показа, че е имало засада, а попадението бе отменено.

С този успех Атлетик Билбао прекъсна негативната серия от три последователни поражение и с 38 точки заема деветата позиция. На другия край на емоциите са Бетис. Тимът на Пелегрини няма победа в пет последователни мача в Ла Лига и с 44 точки се намира напетата позиция.

Снимки: Gettyimages