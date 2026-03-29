Бетис си хареса капитана на ЦСКА 1948

Испанският Бетис има интерес към капитана на ЦСКА 1948 Диего Медина, твърди колумбийското издание Futbolred. "Зелено-белите" са харесали изявите на 24-годишния футболист по време на мачовете на Боливия по пътя към Мондиал 2026.

Според информацията ръководството на клуба внимателно следи представянето на Медина и обмисля привличането му. Интересното в материала обаче е, че според колумбийския сайт Диего Медина е футболист на “ЦСКА София”, а не на ЦСКА 1948.

Диего Медина премина при “червените” през лятото от Олуейс Реди. За тимът от Бистрица той е записал 23 мача във всички турнири, като към момента е и актуален капитан на отбора.

Защитникът има и 32 мача за националния отбор на Боливия.