Стилияна Николова: Много добро начало за сезона, но трябва още много работа

Националката по художествена гимнастика Стилияна Николова е доволна от първия старт за новия сезон, но добави, че предстои още много работа. Николова стана втора в многобоя, втора на финала на топка и трета на бухалки. Ева Брезалиева взе златото на финала на бухалки и се класира шеста в многобоя.

"Първо бих искала да се поздравява Ева за златния медал. Искам да поздравя и целият екип, защото всичките медали и отличия са общи. Винаги има конкуренция, а сега имаме и състезателки от Русия и Беларус. Конкуренцията със сигурност не спи, много напредват, но и ние работим с цел изчистване и подобряване на съчетанията. Мисля, че това състезание беше много добро начало за сезона. Трябва да говорим с нашите треньори и съдии, да разберем какво ни се дава и какво не ни се дава. Но сигурно сега тепърва започваме да изчистваме малките неща", каза Николова след състезанието.



"Цялостно съчетанията вече се виждат, но малките неща, които са най-важни, сега ще ги изчистваме за напред в сезона. Със сигурност можехме още много повече да покажем. Явно трябва още работа, за да успеем да го покажем на най-важните стартове. Винаги след такова голяма състезание у дома си тръгваме много пълни с позитивни емоции и сме много благодарни на всички, които, независимо от това, че днес беше понеделник, успяха да дойдат и да ни подкрепят в залата и не само днес, но и в миналите дни. Много се усеща вашата подкрепа, благодаря ви!", добави тя.

Ева Брезалиева коментира, че Световната купа в София е едно от любимите им състезания.

"Това ни е едно от любимите състезания, трибуните са пълни, винаги всички ни подкрепят и чувството наистина е невероятно. Това е първи старт за сезона, имаме още няколко световни купи преди Европейското първенство. Много се радваме, че ще бъде във Варна, на родна земя. Знаем, че всички ще ни подкрепят и ще бъде едно невероятно състезание", каза Брезалиева.

Снимки: Борислав Трошев