България излиза срещу домакина Индонезия във финала на турнира на ФИФА в Джакарта - на живо със състави и очаквания
Още едно сребро за Стилияна Николова от Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:12
Стилияна Николова завоюва още един сребърен медал на Световната купа по художествена гимнастика в София. Възпитаничката на Валентина Иванова, която в неделя стана вицешампионка в многобоя, влезе с първи по сила резултат във финала на топка (29.850), но днес получи за изпълнението си 28.900 точки и зае втората позиция.

Титлата спечели абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук с 29.000 точки. За украинката това е трето злато в рамките на турнира, след като тя стъпи на най-високо стъпало на почетната стълбичка още в многобоя и във финала на обръч.

Трета на топка се класира бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 София Рафаели с 28.550 точки. За нея това е трето бронзово отличие от София.

За съжаление, Стили не успя да се пребори за медал във финала на обръч, след като остана четвърта.

