Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Борислава Иванова спечели три титли на Държавното първенство по спортна аеробика

Борислава Иванова спечели три титли на Държавното първенство по спортна аеробика

  • 4 май 2026 | 01:07
  • 191
  • 0
Борислава Иванова спечели три титли на Държавното първенство по спортна аеробика

Всички най-добри състезатели взеха участие в 37-о Държавно първенство за мъже и жени и 30-о за юноши, девойки и деца, което се проведе през уикенда в Пловдив.

При жените на първо място в категория индивидуално е Борислава Иванова, следвана от Моника Джамбова и Мериан Трендафилова. При индивидуално мъже Александър Мишинков стана шампион.

При смесените двойки златото взеха Борислава Иванова и Христо Манолов, а на втора позиция са Александър Мишинков и Християна Златанова. В категория групи триумфираха Борислава Иванова, Христо Манолов, Александър Мишинков, Християна Златанова и Моника Джамбова.

"Тази година Съюзът по аеробика не подготвя в мъже и жени категория тройки, защото всички усилия са хвърлени в смесени двойки и групи, тъй като Световното първенство през месец септември в Памплона, Испания, ще бъде квалификация за Европейските игри, които ще се проведат следващата година в Истанбул. Квотите за тези Европейски игри ще се вземат от Световното първенство в Памплона и Международния олимпийски комитет, по чиято егида се организират тези Европейски игри във всички видове спортове, които имат неолимпийски дисциплини, а за аеробиката категориите са смесени двойки и групи. Така че голямата цел на България е да завоюва квота тази година на Световното първенство и за двете възможни категории - смесени двойки и групи", каза за БТА президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева.

В юноши и девойки старша възрасти индивидуално девойки 15-17 години Неда Запрянова е първа, втора Виктория Крушарска, а трета Стефани Лечева. Атанас Благоев е победител при юношите и заедно с партньорката си Стефани Лечева триумфираха на смесени двойки. В категория тройки на първо място са европейските шампионки от миналата година Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова, на второ място са Стефани Лечева, Мария Вълчева и Неда Запрянова, а на трето Мария Черпокова, Ива Агова и Анна Пашова. В категория групи златни медалисти са Неда Запрянова, Виктория Крушарска, Кристина Костова, Теодора Рибарова и Мария Вълчева. След тях са другата група в състав Мария Черпокова, Ива Агова, Анна Пашова, Ивайла Чакмакова и Магдалена Хаджиева.

"Това държавно първенство беше един от етапите за определяне на националния отбор на България, който ще представи страната ни на Световното първенство за юноши, девойки, мъже и жени през септември в Испания. Следват още едно контролно, след което през месец юни мъже, жени и основният отбор, определен сега от това Държавно първенство в юноши и девойки старша възраст, ще заминат за участие на Световна купа в Баку, където ще има съпътстващ турнир за юноши и девойки старша възраст. След което ще имат още едно национално голямо състезание за контрола и почваме юли и август сериозната подготовка за Световното първенство през септември", добави Димитрина Къндева.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Анания Димитрова стана шампионка при жените в първия етап на Държавното

Анания Димитрова стана шампионка при жените в първия етап на Държавното

  • 3 май 2026 | 20:34
  • 1243
  • 1
Ансамбълът на България стана шампион в Крос Битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Ансамбълът на България стана шампион в Крос Битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

  • 3 май 2026 | 16:24
  • 5968
  • 0
Калева и Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа в Баку

Калева и Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа в Баку

  • 2 май 2026 | 19:57
  • 721
  • 0
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за Крос Битките на Европейската купа

Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за Крос Битките на Европейската купа

  • 2 май 2026 | 19:50
  • 827
  • 0
Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 2 май 2026 | 09:40
  • 2076
  • 0
Исторически сребърен медал за България от Европейската купа в Баку

Исторически сребърен медал за България от Европейската купа в Баку

  • 1 май 2026 | 19:30
  • 4644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 101706
  • 469
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 63182
  • 177
Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

  • 3 май 2026 | 23:40
  • 8151
  • 16
Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

  • 3 май 2026 | 23:55
  • 11328
  • 42
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 21:40
  • 20464
  • 8
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 45528
  • 103