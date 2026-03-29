Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя при жените на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в зала "Арена София” в столицата.

Николова събра 116.200 точки (29.600 обръч, 29.850 топка, 29.800 бухалки, 26.950 лента). Вчера тя изигра много добре композиции с обръч и с топка, но днес имаше неточности на бухалки и на лента.

Така за втора поредна година Стилияна Николова завоюва сребро пред родна публика в София. Тя също спечели първи точки, които това състезание дава за олимпийската ранглиста за Игрите в Лос Анджелис 2028.

Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за финалите на всичките четири уреда - с трети по сила резултат на обръч - 29.600, първи на топка - 29.850, втори на бухалки - 29.800 точки и с осми на лента - 26.950 точки.

Стилияна Николова поведе в класирането след първия поток от втория ден на СК в София

Втората българска участничка Ева Брезалиева остана пета със сбор от 111.150 точки (27.400 обръч, 27.250 топка, 29.500 бухалки, 27.000 лента). Тя ще играе само на два финала - на бухалки, където е с трети резултат и на лента с шести. На топка Брезалиева е девета и остана първа резерва за финала на уреда.

Това е едва първа Световна купа и първо голямо състезание за Николова и Брезалиева за новия сезон.

Шампионка в многобоя на Световната купа за втора поредна година стана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Украйна) със 116.600 точки (29.650, 28.500, 30.250, 28.200), а бронзовото отличие взе бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия) със 115.700 (29.650, 28.350, 28.850, 28.850).

Първо място за Стилияна Николова след първия ден на квалификациите на Световната купа по в София

В топ 6 са още Алина Харнаско (неутрален атлет) със 112.350, Мейтал Сумкин (Израел) със 111.500 и Ева Брезалиева със 111.150.

В надпреварата участваха 89 гимнастички от 52 държави.

Финалите на отделните уреди при жените са по програма утре в 12:30 часа.

От 19:25 часа започва надпреварата при ансамблите с три обръча и два чифта бухалки, като България в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова е със стартов номер 2 в поток А от 20:45 часа.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев