Анания Димитрова стана шампионка при жените в първия етап на Държавното

Анания Димитрова от Левски спечели титлата в многобоя при жените в първия етап от Държавното първенство по художествена гимнастика, категория Елит „Жулиета Шишманова“, което се проведе в София. Тя събра общ резултат от 101.475 точки, демонстрирайки отлично изпълнение на всички уреди - 26.300 на обръч, 24.975 на топка, 25.425 на бухалки и 24.775 на лента. Втора се нареди Андреа Николова (Левски) с 99.500 (26.100 на обръч, 20.950 на топка, 26.375 на бухалки, 26.075 на лента), а трета завърши Лора Христова (Нюанс-НСА) с 97.558 (24.050 на обръч, 23.425 на топка, 24.933 на бухалки, 25.150 на лента).

Съгласно регламента, топ 19 състезателки при жените продължават към втория етап на Държавното първенство, категория Елит, който ще се проведе в периода 15-17 май.

С 93.500 точки Ава Маказчиева (София Спорт - 2017) оглави класирането в многобоя при девойки старша възраст, след като беше оценена с 24.525 на обръч, 19.175 на топка, 25.650 на бухалки и 24.150 на лента.

Ивана Янкулова (Локомотив) завърши втора с 90.250 (23.150 на обръч, 22.775 на топка, 22.925 на бухалки, 21.400 на лента), а трета е Анжела Тодорова (Авангард) с 89.450 (23.300 на обръч, 23.150 на топка, 23.250 на бухалки, 19.750 на лента).

Съгласно регламента, топ 20 гимнастички продължават към втория етап на Държавното първенство.