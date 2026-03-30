  Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Много радост донесе на българските фенове на художествената гимнастика финалът на бухалки на Световната купа в София. Ева Брезалиева заслужено триумфира със златото след безупречно изпълнена композиция, за която получи от съдиите 29.650 точки.

Стилияна Николова се окичи с бронза, въпреки че завърши с еднакъв резултат от 29.500 точки с втората София Рафаели. Сребърната медалистка от многобоя и на топка остана трета заради по-ниските си оценки за изпълнение и артистичност, след като изпусна бухалка при едно “майсторство”. Стили обаче имаше по-високо ниво на трудност, което стопи изоставането й от италианката и донесе на българката равен резултат с бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж 2025.

Четвърта е американката Рин Кейс с 29.000, а едва пета остана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 и шампионка в многобоя от София Таисия Онофричук, която получи 28.700.

Още от Гимнастика

Ансамбълът на България остана с бронзов медал в многобоя на Световната купа

  • 29 март 2026 | 22:01
Унгарката Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София

  • 29 март 2026 | 19:57
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
Стилияна Николова поведе в класирането след първия поток от втория ден на СК в София

  • 29 март 2026 | 12:17
Президентът на Световната гимнастика проведе среща с президента на ФАФА

  • 29 март 2026 | 09:46
Ансамбълът на България се класира за финал на пет топки на Световната купа в София

  • 28 март 2026 | 23:23
Индонезия 0:1 България, гол на Марин Петков от дузпа

  • 30 март 2026 | 16:45
Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 30 март 2026 | 16:00
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
България U17 удари Литва и продължава да мечтае за Европейското

  • 30 март 2026 | 15:22
