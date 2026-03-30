Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Много радост донесе на българските фенове на художествената гимнастика финалът на бухалки на Световната купа в София. Ева Брезалиева заслужено триумфира със златото след безупречно изпълнена композиция, за която получи от съдиите 29.650 точки.

Стилияна Николова се окичи с бронза, въпреки че завърши с еднакъв резултат от 29.500 точки с втората София Рафаели. Сребърната медалистка от многобоя и на топка остана трета заради по-ниските си оценки за изпълнение и артистичност, след като изпусна бухалка при едно “майсторство”. Стили обаче имаше по-високо ниво на трудност, което стопи изоставането й от италианката и донесе на българката равен резултат с бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж 2025.

Четвърта е американката Рин Кейс с 29.000, а едва пета остана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 и шампионка в многобоя от София Таисия Онофричук, която получи 28.700.