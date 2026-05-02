Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за Крос Битките на Европейската купа

Българският ансамбъл за жени допусна грешки в изпълненията си, но успя да се класира за Крос битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева - София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова, се наредиха на шесто място в многобоя със сбор от 46.250 точки.

По уреди тимът на България, който е шампион от миналата година, зае четвърта позиция на три обръча и два чифта бухалки с оценка 22.750 точки и шестана съчетанието с пет топки с 23.500.

Водач след квалификациите в многобоя в Беларус (неутрален статут) със сбор от 52.850, пред Русия (неутрален статут) с 52.800 и Украйна с 48.250.

На пет топки челната тройка е Израел, Беларус и Италия, а на обръчи и бухалки - Русия, Беларус и Украйна.

Това класиране гарантира участие в утрешните Крос битки, където първите шест ансамбъла ще се изправят в директни елиминации за определяне на шампиона на Европейската купа. България влиза в тази фаза с шести резултат.

Съдия за България при жените е Християна Тодорова, която днес беше част от панела за трудност с уред на съчетанието с пет топки.