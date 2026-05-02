Калева и Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа в Баку

Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за Крос битките при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

В многобоя Калева завърши на 17-а позиция със 101.150 точки (обръч 25.100, топка 24.500, бухалки 26.850, лента 24.700), а Динева е 21-а с 99.850 точки (обръч 21.550, топка 25.250, бухалки 25.350, лента 27.700).

Възпитаничката на Филипа Филипова Анастасия Калева завърши днес 12-а на бухалки и 23-а на лента. Яница Динева, водена от Бранимира Маркова, се нареди четвърта на лента и 22-а на бухалки.

Само първите 16 продължават към елиминационните Крос битки, като Калева остана на крачка от класиране със 17-ото си място.

Европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) спечели квалификацията за многобоя със сбор от 113.400 точки, а след нея се класираха италианките Тара Драгаш със 111.350 и София Рафаели със 110.600.

На бухалки златното отличие взе Даниела Муниц (Израел) с 28.650 точки, пред Даря Вяренич (неутрален статут) с 28.350 и София Рафаели с 28.200.

На лента първа е Мария Борисова (неутрален статут) с 28.800 точки, следвана от Таисия Онофричук с 28.450 и Тара Драгаш с 28.350.

Съдия за България при жените беше Християна Тодорова, която днес беше в панела за артистичност на бухалки.

