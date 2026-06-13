Шарл Леклер след катастрофата: Срамувам се от себе си

Шарл Леклер заяви след катастрофата си в квалификацията преди Гран При на Барселона, че го е срам от себе си, тъй като този инцидент удължи неговата трудна серия във Формула 1.

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Монегаскът се блъсна в четвъртия завой в първата си летяща обиколка в заключителните 13 минути на битката за полпозишъна и съответно остана без време в тях. Така той ще потегли от десетото място, докато неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън ще тръгне от втората позиция.

„Срамувам се да съм тук след такава катастрофа. Какво направих? Отпуснах спирачките по-рано и се опитах да запазя повече скорост. Мисля, че предна обиколка бях близо до това да съм най-бързата кола във всеки завой, с изключение на четвъртия. Знаех, че това е слабост и знаех, че трябва да направя всичко перфектно в този обиколка и се опитах, но сега, очевидно, съжалявам.



„Отново, много ме е срам. В последните две състезания в Канада и Монако аз имах сложна конфигурация, с която да се справям и това не го направи лесно. Монако завърши какво завърши и това беше трудно за приемане, но този уикенд нямаше нищо от това. Колата беше страхотна.



„Усещането в колата беше страхотно и аз не предоставих резултата. Ако нещо, е по-зле от това, аз катастрофирах. Така че нямам извинение, просто ме е срам. Но част от нашата работа е да дойдем и да говорим пред камерите след сесията, но когато се случват такива неща, особено след последните няколко уикенд, просто се чувствам засрамен. Единственото позитивно, което мога да намеря, е това, че чувството в колата ми се върна и съм оптимист за утре“, каза Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages