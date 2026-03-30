Пиастри коментира "супер специалния" си старт в Япония

  • 30 март 2026 | 16:05
Оскар Пиастри най-накрая успя да стартира състезание във Формула 1 през 2026 година по време на вчерашната Гран При на Япония на „Сузука“.

Австралийският пилот на Макларън нямаше възможност да се включи в първите две надпревари за сезона в Австралия и Китай поради различни причини. В Мелбърн той катастрофи по време на опознавателните обиколки на път към стартовата решетка, а седмица по-късно колата му се повреди в минутите преди старта.

Вчера обаче подобни трудности за Пиастри нямаше и той успя да заеме третата си позиция на стартовата решетка на „Сузука“. Пилотът на Макларън направи отличен старт и поведе в първия завой, запазвайки лидерството си до спиранията в бокса, когато той загуби първата позиция от Андреа Кими Антонели, който спря по време на периода с кола за сигурност. В крайна сметка Пиастри завърши втори зад Антонели, постигайки първия подиум за Макларън през 2026 година.

„Стартът ми не беше нищо особено, но в същото време беше и супер специален. Видях, че Кими превърта задните си гуми, не видях какво направи Джордж (Ръсел), но фактът, че трябва да заобиколя Кими компрометира втората фаза от потеглянето ми. Но то беше достатъчно добро, за да поведа. Така че да, това определено беше наша силна страна днес.

„Щях да се радвам да видя как ще се развият нещата. Трябва да проверя дали Кими беше по-бърз от Джордж, или имаше сходно темпо. Ако скоростта му беше сходна, щях да имам стресов следобед, защото и двамата щяха да се залепят за скоростната ми кутия. Щом Кими се озова в чистия въздух стана ясно, че той е много по-бърз от мен. Така че не знам дали щях да спечеля състезанието, но щях да се радвам да разбера“, разказа Пиастри.

