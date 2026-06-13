Верстапен: Колата ни е много чувствителна

Макс Верстапен призна, че е останал изненадан от малкия пасив, с който завърши днешната квалификация преди надпреварата за Гран При на Барселона.

Sunday’s starting order is locked in 🔐



Tomorrow’s chapter is unwritten ✍️#F1 || #BarcelonaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/s6Luc3Nejn — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 13, 2026

Четирикратният световен шампион ще стартира от петата позиция на „Каталуния“, след като остана на 0.342 секунди зад Джордж Ръсел в края на квалификацията по-рано днес. За него обаче това изоставане е напредък спрямо тренировките, в които той редовно изоставаше с повече от първото място. Нидерландецът също така каза, че колата на Ред Бул е много „чувствителна“, но не уточни какво точно има предвид.

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„Просто страдахме много в колата, а в квалификацията беше малко по-добре. Изненадам съм от стопяването на разликата. Нашата кола просто е малко по-чувствителна, но смятам, че като цяло можем да сме доста доволно от това темпо. Искам да кажа, че през целия уикенд ни липсваха шест или седем десети, а сега бяхме на три десети.



„В последната ми обиколка, по някаква причина, аз започнах просто да се пързалям прекалено много в третия сектор, за да запиша по-добро време, загубих много в завои 10 и 12. След това, може би, подходих прекалено консервативно в последните два завоя, защото чувството просто изчезна.



„В противен случай, може би, третото място беше възможно. Но в крайна сметка, аз не мисля, че това ще има голямо значение за резултата утре, защото всичко ще се реши от деградацията, стратегията и стоповете. Ще видим какво ще направим утре.



„Ако трябва да съм честен, всички гуми се усещат зле, така че предполагам всички ще страдаме с тях. Просто ще зависи кой ще страда повече и кой – по-малко. Ще видим“, каза Верстапен.

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Снимки: Gettyimages