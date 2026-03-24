  3. България (U17) стартира с равенство европейските квалификации в Пловдив

България (U17) стартира с равенство европейските квалификации в Пловдив

  • 24 март 2026 | 17:12
Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 години завърши 1:1 срещу връстниците си от Азербайджан в първия мач от Група B2 на европейските квалификации, игран на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. 

С точката двата тима делят втората позиция в класирането на групата. Лидер е Литва, който в другата среща по-рано днес победи Малта с 3:1 на Футболен комплекс "Никола Щерев-Старика". 

Във втората минута Александър Маринов засече с глава центриране отляво, но стражът на гостите се справи. В 18-ата пък капитанът Николай Попов бе изведен на изгодна позиция зад защитата на Азербайджан, но завършващият му удар бе спасен. 

След малко повече от половин час по-активната игра на българската селекция даде резултат. Тимур Мустафа се извиси в наказателното поле след прецизно центриране от пряк свободен удар и насочи неспасяемо с глава в долния ляв ъгъл за 1:0. 

Седем минути по-късно, обаче, гостите получиха право да изпълнят дузпа. Топката срещна ръката на Виктор Бейков при изстрел на Али Баширов и главният съдия посочи бялата точка. Именно Баширов се зае с изпълнението на наказателния удар и реализира, за да изравни – 1:1. 

Точно след час игра Ернан Ангелов опита да изненада вратаря на Азербайджан с далечен изстрел от фал, преминал над напречната греда. Десет минути по-късно Николай Попов проби добре отляво, елиминира трима съперникови защитници и си отвори позиция за стрелба отблизо, но ударът му бе блокиран. 

Пет минути преди края Виктор Добрев пробва акробатично изпълнение с удар над глава, който обаче не намери целта, а в добавеното време шут на Попов от фаул премина на сантиметри покрай вратата.  

В следващия си двубой от група B2 на квалификациите селекцията на Светослав Петров посреща състава на Малта. Двубоят е на 27 март (петък) от 15:00 часа отново на стадион „Христо Ботев“. 

Състав на България: Александър Панайотов, Александър Ценов, Виктор Бейков, Тимур Мустафа, Максимилиан Лазаров, Александър Вутов (82-Иван Филипов), Ернан Ангелов (68–Виктор Добрев), Николай Попов, Александър Маринов (68–Лазар Петров), Андрей Грозданов (82-Петър Байряков), Ястиян Георгиев 

Още от Национални отбори

Александър Димитров с пресконференция преди двубоя със Соломоновите острови

  • 24 март 2026 | 16:00
  • 646
  • 0
"Лъвовете" на фитнес след дългия полет

  • 24 март 2026 | 11:59
  • 1086
  • 0
Националите стигнаха Джакарта

  • 24 март 2026 | 11:57
  • 6272
  • 20
Валери Владимиров: Трансферът ми в Милан беше голяма стъпка за мен

  • 24 март 2026 | 09:19
  • 3683
  • 0
Ботев с информация за феновете, които ще подкрепят България U17

  • 23 март 2026 | 15:33
  • 1513
  • 0
ЦСКА с деветима национали по време на паузата

  • 23 март 2026 | 15:05
  • 1581
  • 2
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 14846
  • 45
ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 11423
  • 13
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 27686
  • 24
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 14209
  • 13
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 7003
  • 8
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 6987
  • 0