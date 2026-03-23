Ботев с информация за феновете, които ще подкрепят България U17

Ботев Пловдив ще бъде домакин на европейските квалификации от група B2 за юноши до 17 години. Мачовете ще се играят в периода 24–30 март на стадион „Христо Ботев“ и Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Организация за мачовете на стадион „Христо Ботев“:

Двубоите ще бъдат с вход свободен, като за феновете ще бъде отворена Трибуна „Изток“.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени 90 минути преди първия съдийски сигнал.

Паркингът на стадиона ще бъде безплатен в рамките на 120 минути.

Организация за мачовете на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“:

Двубоите ще бъдат с вход свободен, като за феновете ще бъде отворена централната трибуна.

Вратите на комплекса ще бъдат отворени 90 минути преди първия съдийски сигнал.

Паркингът на комплекса ще бъде безплатен в рамките на 120 минути.

Програма на мачовете:

24.03, 11:00 ч. – Малта – Литва /Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“/

24.03, 15:00 ч. – България – Азербайджан /стадион „Христо Ботев“/

27.03, 11:00 ч. – Литва – Азербайджан /Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“/

27.03, 15:00 ч. – България – Малта /стадион „Христо Ботев“/

30.03, 13:00 ч. – Литва – България /стадион „Георги Бенковски“, Пазарджик/

30.03, 13:00 ч. – Азербайджан – Малта /Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“/