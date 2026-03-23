Ботев с информация за феновете, които ще подкрепят България U17

Ботев Пловдив ще бъде домакин на европейските квалификации от група B2 за юноши до 17 години. Мачовете ще се играят в периода 24–30 март на стадион „Христо Ботев“ и Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Организация за мачовете на стадион „Христо Ботев“:

Двубоите ще бъдат с вход свободен, като за феновете ще бъде отворена Трибуна „Изток“.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени 90 минути преди първия съдийски сигнал.

Паркингът на стадиона ще бъде безплатен в рамките на 120 минути.

Организация за мачовете на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“:

Двубоите ще бъдат с вход свободен, като за феновете ще бъде отворена централната трибуна.

Вратите на комплекса ще бъдат отворени 90 минути преди първия съдийски сигнал.

Паркингът на комплекса ще бъде безплатен в рамките на 120 минути.

Програма на мачовете:

24.03, 11:00 ч. – Малта – Литва /Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“/
24.03, 15:00 ч. – България – Азербайджан /стадион „Христо Ботев“/

27.03, 11:00 ч. – Литва – Азербайджан /Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“/
27.03, 15:00 ч. – България – Малта /стадион „Христо Ботев“/

30.03, 13:00 ч. – Литва – България /стадион „Георги Бенковски“, Пазарджик/
30.03, 13:00 ч. – Азербайджан – Малта /Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“/

Още от БГ Футбол

Левски се похвали със седем национали

Левски се похвали със седем национали

  • 23 март 2026 | 10:15
  • 1558
  • 0
Илия Груев: Чест е да вървя по стъпките на най-големите футболисти в нашата страна

Илия Груев: Чест е да вървя по стъпките на най-големите футболисти в нашата страна

  • 23 март 2026 | 09:52
  • 1840
  • 2
Весела Лечева: За мен беше удоволствие да застана до най-добрите футболисти на България

Весела Лечева: За мен беше удоволствие да застана до най-добрите футболисти на България

  • 23 март 2026 | 09:46
  • 715
  • 1
Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

  • 23 март 2026 | 09:40
  • 5042
  • 0
Отвратителен акт на агресия между деца в Пловдив

Отвратителен акт на агресия между деца в Пловдив

  • 23 март 2026 | 09:38
  • 17569
  • 37
Попето с емоционални думи за края на кариерата си: Чувствам се повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол

Попето с емоционални думи за края на кариерата си: Чувствам се повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол

  • 23 март 2026 | 09:11
  • 8251
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 6601
  • 7
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 13079
  • 6
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 6301
  • 4
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 33493
  • 120
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 46887
  • 32
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 6678
  • 0