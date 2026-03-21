Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

Екипажът на Макс Верстапен беше дисквалифициран от съботната надпревара от сериите „Нюрбургринг Лангщрекен-Серие“ (NLS), след като първоначално спечели състезанието на пистата.
Верстапен, заедно със съотборниците си Дани Хункадея и Жул Гунон, постигна убедителна победа в четиричасовото събитие. Това беше първото състезателно участие на пилота от Формула 1 с автомобил Мерцедес-AMG GT3.
Малко след финала обаче бе установено, че отборът е използвал седем комплекта гуми по време на състезателния ден, докато позволеният максимум е шест.
Кристиан Хоенадел, шеф на отбора Winward, който изпълнява програмата Verstappen Racing, заяви, че дисквалификацията „боли“ и е резултат от „грешка в екипа“.
Верстапен участва в надпреварата като подготовка за своя дебют в „24-те часа на Нюрбургринг“ по-късно тази година. Възможно е той да се състезава и в следващия кръг от сериите NLS през април поради отменени стартове от календара на Формула 1.
След дисквалификацията на автомобила на Верстапен, победата беше присъдена на Джордан Пепър и Дан Харпър от отбора на Rowe БМВ.
Снимки: Imago