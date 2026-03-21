Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

На живо: Бойната гала "Elite Fighting Arena"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

  • 21 март 2026 | 21:38
  • 206
  • 0
Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

Екипажът на Макс Верстапен беше дисквалифициран от съботната надпревара от сериите „Нюрбургринг Лангщрекен-Серие“ (NLS), след като първоначално спечели състезанието на пистата.

Верстапен, заедно със съотборниците си Дани Хункадея и Жул Гунон, постигна убедителна победа в четиричасовото събитие. Това беше първото състезателно участие на пилота от Формула 1 с автомобил Мерцедес-AMG GT3.

Макс Верстапен стартира сезона си на Северната дъга с победа
Макс Верстапен стартира сезона си на Северната дъга с победа

Малко след финала обаче бе установено, че отборът е използвал седем комплекта гуми по време на състезателния ден, докато позволеният максимум е шест.

Кристиан Хоенадел, шеф на отбора Winward, който изпълнява програмата Verstappen Racing, заяви, че дисквалификацията „боли“ и е резултат от „грешка в екипа“.

Верстапен участва в надпреварата като подготовка за своя дебют в „24-те часа на Нюрбургринг“ по-късно тази година. Възможно е той да се състезава и в следващия кръг от сериите NLS през април поради отменени стартове от календара на Формула 1.

След дисквалификацията на автомобила на Верстапен, победата беше присъдена на Джордан Пепър и Дан Харпър от отбора на Rowe БМВ.

Следвай ни:

Снимки: Imago

