Дисквалифицираха Верстапен след победата на „Нюрбургринг“

Екипажът на Макс Верстапен беше дисквалифициран от съботната надпревара от сериите „Нюрбургринг Лангщрекен-Серие“ (NLS), след като първоначално спечели състезанието на пистата.

Верстапен, заедно със съотборниците си Дани Хункадея и Жул Гунон, постигна убедителна победа в четиричасовото събитие. Това беше първото състезателно участие на пилота от Формула 1 с автомобил Мерцедес-AMG GT3.

Max Verstappen just owned the Nürburgring Nordschleife.



Pole by 1.9 seconds, one push lap.

Race win by 59+ seconds



2 races. 2 wins. 2 different cars.

100% record at the Ring 🐐pic.twitter.com/959vf6pHlO — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) March 21, 2026

Малко след финала обаче бе установено, че отборът е използвал седем комплекта гуми по време на състезателния ден, докато позволеният максимум е шест.

Кристиан Хоенадел, шеф на отбора Winward, който изпълнява програмата Verstappen Racing, заяви, че дисквалификацията „боли“ и е резултат от „грешка в екипа“.

Верстапен участва в надпреварата като подготовка за своя дебют в „24-те часа на Нюрбургринг“ по-късно тази година. Възможно е той да се състезава и в следващия кръг от сериите NLS през април поради отменени стартове от календара на Формула 1.

След дисквалификацията на автомобила на Верстапен, победата беше присъдена на Джордан Пепър и Дан Харпър от отбора на Rowe БМВ.

Снимки: Imago