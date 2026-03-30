  Sportal.bg
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
Франция постигна втора победа по време на американското си турне, част от подготовката на тима за Мондиал 2026. "Петлите" се наложиха с 3:1 над Колумбия, а над всички в състава на Дидие Дешан беше Дезире Дуе, който отбеляза два от головете. За французите се разписа и Маркюс Тюрам, а почетното попадение за Колумбия реализира Хаминтон Кампас.

Преди няколко дни Франция надигра с 2:1 Бразилия, а Колумбия отстъпи със същия резултат на Хърватия.

Дешан заложи на изцяло различна единайсеторка в сравнение с мача срещу "селесао". На вратата застана Брис Самба, в защита действаха Пиер Калюлю, Максенс Лакроа, Люка Ернандес и Люка Дин, в с средата на терена си партнираха Уарен Заир-Емери и Н'Голо Канте, а Манес Аклиуш, Раян Шерки и Дезире Дуе стартираха зад изнесения в предни позиции Маркюс Тюрам.

В състава на Колумбия личаха имената на Луис Диас, Хамес Родригес, Ричард Риос и Давинсон Санчес.

"Петлите" поведоха в 29-ата минута, когато след продължителна атака топката стигна до Дуе, а неговият удар от границата на наказателното поле се оказа неспасяем за колумбийския страж Алваро Монтеро.

Само две минути по-късно Франция вкара втори гол. Манес Аклиуш центрира от десния фланг и Маркюс Тюрам изпревари централните защитници на Колумбия, разписвайки се с глава.

През второто полувреме смените помогнаха на Колумбия да стои по-равностойно на терена, а французите понамалиха оборотите. Въпреки това, тимът на Дидие Дешан стигна и до трети гол. Скоростна комбинация на "петлите" в 56-ата минута завърши с точен изстрел на Дуе след пас на Тюрам.

В 77-ата минута колумбийците все пак зарадваха феновете си. Джеферсон Лерма подаде на появилия се от пейката Кампас и той преодоля Самба със силен шут и помощта на гредата.

Снимки: Gettyimages

