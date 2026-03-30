Дешан се вбеси заради груб шпагат срещу Олисе

Селекционерът на Франция Дидие Дешан изрази своето недоволство от грубо влизане срещу крилото Майкъл Олисе по време на приятелската среща с Колумбия, завършила 3:1.

„Южноамериканските отбори са известни със своята интензивност, но онзи последен шпагат срещу Олисе... за щастие, той успя да подскочи, иначе можеше да остане без крак. Липсата на VAR само допринася за това", коментира гневният Дешан.

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

"Да, има страст, съперникът е корав, интензивността е висока. Бях много ядосан заради това влизане срещу Олисе, можеше да му счупи крака. Агресивността е едно, но това вече преминава границите. Все пак не играем американски футбол. Точно това казах и на съдията – тук няма място за такива прийоми“, добави наставникът на "петлите".

Олисе започна мача от резервната скамейка и се появи в игра в 78-ата минута.

