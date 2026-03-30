Джорджия Хънтър Бел: Пътят от корпоративния свят до световния връх в атлетиката

На пръв поглед може да изглежда, че Джорджия Хънтър Бел се е появила от нищото през последните няколко години, и в известен смисъл това е точно така.

Със световна титла на 1500 метра в зала, световно сребро на 800 метра, олимпийски бронз на 1500 метра и европейско сребро на същата дистанция, британската бегачка безспорно се утвърди на върха в спорта с впечатляващи успехи в средните бягания.

Първото, което трябва да се знае за Хънтър Бел, е, че макар името ѝ да се появява в международните стартови списъци едва от няколко години, тя далеч не е нова в атлетиката.

Като девойка тя достига до национални подиуми, но след престой в американската колежанска система взема решението да напусне спорта и да започне корпоративна работа поради психическо и физическо изтощение.

Това продължава до пандемията от COVID-19 няколко години по-късно, когато Хънтър Бел вижда атлети, с които се е състезавала и които е побеждавала като девойка, да участват на Олимпийските игри в Токио. Това събужда отново нейната мечта.

Пътят ѝ обратно към елита обаче далеч не е лесен. През сезон 2024 Хънтър Бел е трябвало да моли организаторите на състезания да ѝ позволят да участва, тъй като все още е била сравнително непозната.

Тя сподели имейла, който изпраща, за да се състезава на турнира на закрито Sparkassen в Дортмунд през 2024 г. – събитието, на което за първи път покрива норматива за световното първенство на 1500 метра в зала.

Хънтър Бел със световна титла на 1500 метра

Когато решава да подходи сериозно към завръщането си в спорта, Хънтър Бел знае към кого да се обърне за треньор – Тревър Пейнтър.

Пейнтър не само е извел Кийли Ходжкинсън до олимпийско сребро през 2021 г., но е тренирал и самата Хънтър Бел, когато е била по-млада.

През 2024 г. тя споделя пред Athletics Weekly: "Исках треньор, на когото мога да се доверя и който ще ме подкрепя. Наистина намерих това в тренировъчната група на Тревър и Джени (Медоус). Смятам ги за мои втори родители и те ще дойдат на сватбата ми.“

Преди да се завърне в атлетиката, Хънтър Бел работи в сферата на киберсигурността, с 10-часови работни дни в Лондон, преди да стане професионален спортист на пълен работен ден след спечелването на олимпийския бронз.

За да стигне дотам обаче, ѝ се налага да вземе четиримесечен отпуск от корпоративната си работа в навечерието на Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 и Олимпийските игри в Париж.

Една от причините Хънтър Бел да напусне спорта е, че тялото ѝ се е борило с големия пробег, който е трябвало да поддържа, за да продължи да се подобрява.

При завръщането си в спорта, когато километражът отново достига високи стойности, тя открива, че колоезденето е чудесен начин да поддържа дистанциите, но с по-малко натоварване върху тялото.

Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

След като изпреварва своята тренировъчна партньорка и фаворитка за златния медал Ходжкинсън за среброто на Световното първенство по лека атлетика в Токио, двете празнуват до ранните часове на сутринта в караоке бар.

Ходжкинсън се е преоблякла, но Хънтър Бел, наслаждавайки се на момента, все още е била с екипа на Великобритания и с медала на врата си!

През октомври 2024 г. Хънтър Бел завършва една вече невероятна година, като се омъжва за партньора си Джордж Хънтър.

Двамата се запознават шест години по-рано в приложението за запознанства Hinge, а първите им срещи включват игра на тенис, каране на колело и бягане.

През 2023 г., докато все още се завръща в атлетиката, Хънтър Бел се състезава и в дуатлони, където печели първата си световна титла.

На Световното първенство по мултиспорт в Ибиса през 2023 г. Хънтър Бел печели златото във възрастовата група 30-34 години при първото си представяне на Великобритания в какъвто и да е спорт.

Въпреки че представлява Великобритания, Хънтър Бел е родена в Париж, тъй като семейството ѝ е живяло там заради работата на баща ѝ като политически журналист, преди да се преместят в Обединеното кралство, когато е на две години.

Тя признава, че не си спомня нищо, тъй като е била твърде малка, и макар да е "готино“ да си роден в Париж, би било още "по-готино“, ако знаеше как да говори френски.

Затова завръщането в Париж за Олимпийските игри през 2024 г., за да спечели първия си глобален медал, е било изключително специално за Хънтър Бел.

През 2025 г., когато Фейт Кипиегон се опитва да стане първата жена, пробягала милята под историческите четири минути, към нея се присъединяват някои от най-добрите бегачки в света, за да ѝ помогнат с темпото – включително Хънтър Бел.

В онзи ден опитът не се увенчава с успех, но в подкаста на Spencer Matthews "Untapped“ британката говори за възможността след 20 години жените да бягат редовно под четири минути, точно както го правят мъжете сега.

Тя също така не изключва възможността сама да се опита да преодолее тази знакова граница в бъдеще.