  3. Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

  • 28 март 2026 | 17:15
Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

Британката Джорджия Хънтър Бел беше победена в бягането на 1500 метра в Мелбърн в първото си състезание, след като бе коронясана за световна шампионка в зала.

32-годишната атлетка пристигна за турнира Maurie Plant Meet в Австралия по-малко от седмица, след като триумфира с първата си световна титла на закрито в Полша.

Тя обаче не успя да демонстрира характерния си мощен финален спринт, след като 20-годишната австралийка Клаудия Холингсуърт предприе атака 200 метра преди финала. Холингсуърт записа победно време от 4:01.30 минути, изпреварвайки Хънтър Бел с 0.22 секунди.

"Беше невероятно да се състезавам с момичета от такова ниво и да победя Джорджия“, заяви Холингсуърт, която постави нов рекорд на турнира.

Събитието на открито в събота бе първият от 11-те турнира от златната верига на Световния атлетически континентален тур, който е второто най-високо ниво след Диамантената лига.

В другите дисциплини изгряващият австралийски спринтьор Гаут Гаут завърши втори в бягането на 200 метра при мъжете. Той остана на 0.05 секунди зад своя сънародник Лачлан Кенеди, който спечели с време 20.38 секунди.

Снимки: Gettyimages

Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

Драгутин Топич остава рекордьор: По какво сръбският скачач е ненадминат

Ходжкинсън се пошегува с Уест Хам покрай кандидатурата на Лондон за Световното през 2029 г.

Чех се цели в световния рекорд на диск

Почина първата британка, спечелила три медала от едни олимпийски игри

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Разместване в челото на Втора лига

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

