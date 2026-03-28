Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

Британката Джорджия Хънтър Бел беше победена в бягането на 1500 метра в Мелбърн в първото си състезание, след като бе коронясана за световна шампионка в зала.

32-годишната атлетка пристигна за турнира Maurie Plant Meet в Австралия по-малко от седмица, след като триумфира с първата си световна титла на закрито в Полша.

Тя обаче не успя да демонстрира характерния си мощен финален спринт, след като 20-годишната австралийка Клаудия Холингсуърт предприе атака 200 метра преди финала. Холингсуърт записа победно време от 4:01.30 минути, изпреварвайки Хънтър Бел с 0.22 секунди.

"Беше невероятно да се състезавам с момичета от такова ниво и да победя Джорджия“, заяви Холингсуърт, която постави нов рекорд на турнира.

Събитието на открито в събота бе първият от 11-те турнира от златната верига на Световния атлетически континентален тур, който е второто най-високо ниво след Диамантената лига.

В другите дисциплини изгряващият австралийски спринтьор Гаут Гаут завърши втори в бягането на 200 метра при мъжете. Той остана на 0.05 секунди зад своя сънародник Лачлан Кенеди, който спечели с време 20.38 секунди.

Снимки: Gettyimages