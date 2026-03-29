Балъков: Не съм вече нов автомобил - но съм олдтаймер, който все още върви отлично

Един от най-големите български футболисти Красимир Балъков използва социалните мрежи, за да благодари за пожеланията по случай 60-годишния си юбилей. Той публикува снимка със своите деца - Глория и Красимир, а към фотоса написа няколко изречения към приятелите и феновете си.

"60 години… или да кажем: 60 години опит

Не съм вече нов автомобил – но съм олдтаймер, който все още върви отлично

Благодаря на всеки един за многото пожелания и на тези, които още предстоят – вече ми направихте деня!

Бъдете здрави и се наслаждавайте на живота!

Вашият Bala", написа Балъков.