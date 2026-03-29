Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

На днешния ден един от най-големите български футболисти Красимир Балъков празнува 60-годишен юбилей. Нека върнем лентата назад и си припомним какъв идеален световен отбор нареди Бала в пика на своята кариера. През пролетта на 1998 г. звездата на Щутгарт даде обширно интервю пред "Кикер", в което определи своя световен Дрийм тим.

Идеален отбор на Красимир Балъков (1998):

Петер Шмайхел, Марсел Десаи, Роберто Карлос, Юрген Колер, Звонимир Солдо, Франко Барези, Луиш Фиго, Томас Хеслер, Марко ван Бастен, Диего Марадона, Роналдо.

Снимки: Imago