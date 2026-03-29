Красимир Балъков на 60: Вярата и дисциплината водят към успеха

Легендата на българския футбол Красимир Балъков отбеляза своя 60-годишен юбилей с участие в подкаста на БФС. Пред камерите в efbet Национална футболна база бившият капитан и селекционер на България направи кратка равносметка за живота си досега, но разкри и част от бъдещите си планове.

"Всеки път, когато празнуваме рожден ден, човек си прави подобна равносметка – поне за близкото минало. 60 години нито са много, нито са малко. Щастлив съм, че съм в добро състояние и се чувствам добре на тази възраст. Имам и планове за бъдещето си".

Бала говори и за трудните моменти през годините, в които е трябвало да прояви характер: "Както в спорта, така и в живота, винаги има моменти, когато нещата не се случват така, както ти се иска. Много е важно да си постоянен и да вярваш в това, към което се стремиш. Най-важна е амбицията за постигане на цел – независимо дали става дума за футбол, друг спорт или професия, правилата са едни и същи. Трябва да си дисциплиниран и да го желаеш силно. Винаги има контузии, има моменти, в които падаш. Тогава съм се опитвал да се изправя бързо. Важното е да не губиш вяра в себе си и да бъдеш уверен в това, което правиш. Никога не трябва да допускаш негативни мисли. Както постигнахме нещо голямо през Световното в Щатите, нашите негативни мисли бяха само в шегите. Майтапехме се, че ще си събираме куфарите, но никой не вярваше, че няма да успеем. Вярвахме в качествата си и го показвахме на терена".

Легендата на Етър, Спортинг (Лисабон) и Щутгарт отказа да се нарече успял въпреки постигнатото: "В живота има различни фази на развитие. Като футболист играх до 38 години – това не е малко, но професията е кратка. След това се насочваш към треньорство или друг бизнес и тогава започва по-трудното. Вече не зависиш само от себе си, а и от хората, с които работиш – нещата стават по-комплексни.

Когато има желание, има и път – това е немска поговорка, която обичам да използвам. Човек трябва винаги да намира своя път. Досега съм успявал. Имало е моменти на колебание как да започна нещо ново, но като цяло съм доволен от тази 60 години."

В епизода ще научите от първа ръка защо Балъков се насочва към гастрономията, както и какви са следващите му планове – както във футбола, така и извън него, включително и…малкия екран.