Балъков разкри част от любимите си мачове

Навръх своя 60-и рожден ден бившият капитан и национален селекционер на България Красимир Балъков даде интервю за подкаста на БФС. В него той разкри част от любимите си мачове, като на първо място посочи двубоя срещу Франция на "Парк де Пренс" през 1993 г., с който "лъвовете" се класират на Мондиала в САЩ, на който пък стигат до бронзовите медали.

"Един от любимите ми мачове е на “Парк де Пренс”. Не може да не ми е любим. Това беше направо, както каза Мичмана - “Господ беше българин”. Другият мач е, разбира се, с Германия, когато успяхме да ги победим. И третият мач, все ми идват такива с националния отбор, защото са много важни и ценни, но ако трябва да сложа и някакъв клубен отбор, може би един гол със Спортинг срещу Бенфика още в самото начало на мача. Още президентът не беше седнал на пейката, когато аз, откъм 25-27 метра, с десния крак, успях да вкарам за 1:0. Този мач беше много интересен и ще бъде запомнен от мен завинаги.

А с Щутгарт също няма да забравя един мач, в който сложиха, може би, седем човека на стена и аз успях, въпреки това, да отбележа гол. Този гол няма да го забравя никога. Той беше срещу Вердер (Бремен) или срещу Шалке", сподели Бала.

