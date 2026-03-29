  "Магьосник на терена и поет с топката в крака": Спортинг и Щутгарт отдадоха дължимото на легендата си Балъков

"Магьосник на терена и поет с топката в крака": Спортинг и Щутгарт отдадоха дължимото на легендата си Балъков

  • 29 март 2026 | 16:20
"Магьосник на терена и поет с топката в крака": Спортинг и Щутгарт отдадоха дължимото на легендата си Балъков

Спортинг (Лисабон) и Щутгарт, където Красимир Балъков придоби световна слава на клубно ниво, също се включиха в поздравленията към българина във връзка с рождения му ден. Днес (29 март) Бала става на 60 години.

“Магьосник на терена и поет с топката в краката. Честит празник, Балъков”, написаха от Спортинг в профилите си в социалните мрежи.

Бившият халф пристигна в Лисабон през 1991 г. и бързо показа магията на левия си крак. За пет години той записа 168 мача с екипа на „лъвовете“, като отбеляза 60 гола и направи 17 асистенции. На „Алваладе“ той спечели само един трофей – Купата на Португалия през сезон 1994/1995, под ръководството на Карлос Кейрош.

После Спортинг го продаде на Щутгарт, където Балъков направи още по-солидна кариера.

“298 официални мача, 73 гола, 66 асистенции – носител на Купата на Германия през 1997 г., белязал цяло поколение фенове на Щутгарт и заедно с „Магическия триъгълник“ омагьосвал стадиона.

Красимир Балъков днес празнува своя 60-и рожден ден. Пожелаваме ти всичко най-добро и най-вече много здраве, Бала!”, гласи поздравът на “швабите”.

Красимир Балъков на 60: Вярата и дисциплината водят към успеха
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков
Мексикански фенове с вулгарни скандирания пред очите на Инфантино

Арбелоа промени практика на Чаби Алонсо в Реал Мадрид

Микел Оярсабал - много повече от обикновен голмайстор

Игор Тиаго: Роналдо е моето вдъхновение, надявам се да донеса същата радост на бразилския народ

Трагичен инцидент при отварянето на "Ацтека" след ремонта

Лапорта: Изглежда, че в Испания съдиите винаги помагат на Реал Мадрид

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Черноморец (Бургас) 1:1 Дунав (Русе), дъжд и локви в Несебър

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

