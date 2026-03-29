"Магьосник на терена и поет с топката в крака": Спортинг и Щутгарт отдадоха дължимото на легендата си Балъков

Спортинг (Лисабон) и Щутгарт, където Красимир Балъков придоби световна слава на клубно ниво, също се включиха в поздравленията към българина във връзка с рождения му ден. Днес (29 март) Бала става на 60 години.

“Магьосник на терена и поет с топката в краката. Честит празник, Балъков”, написаха от Спортинг в профилите си в социалните мрежи.

Um mago dentro de campo e um poeta com a bola nos pés 🪄



Parabéns, Balakov 💚 pic.twitter.com/huuWLPLvai — Sporting CP (@SportingCP) March 29, 2026

Бившият халф пристигна в Лисабон през 1991 г. и бързо показа магията на левия си крак. За пет години той записа 168 мача с екипа на „лъвовете“, като отбеляза 60 гола и направи 17 асистенции. На „Алваладе“ той спечели само един трофей – Купата на Португалия през сезон 1994/1995, под ръководството на Карлос Кейрош.

После Спортинг го продаде на Щутгарт, където Балъков направи още по-солидна кариера.

“298 официални мача, 73 гола, 66 асистенции – носител на Купата на Германия през 1997 г., белязал цяло поколение фенове на Щутгарт и заедно с „Магическия триъгълник“ омагьосвал стадиона.

Красимир Балъков днес празнува своя 60-и рожден ден. Пожелаваме ти всичко най-добро и най-вече много здраве, Бала!”, гласи поздравът на “швабите”.

298 Pflichtspiele, 73 Tore, 66 Assists – DFB-Pokalsieger 1997, eine ganze Generation von VfB-Fans geprägt und gemeinsam mit dem „Magischen Dreieck“ das Stadion verzaubert.



Krassimir #Balakov feiert heute seinen 60. Geburtstag. Wir wünschen dir alles Gute und vor allem ganz viel… pic.twitter.com/aSm1jTHW80 — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) March 29, 2026

