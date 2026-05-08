Живко Желев за мача със Секирово

ОФК Хасково ще играе със Секирово в Раковски. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът играе агресивно, води битка по целия терен. Направи положително впечатление с представянето си в доста мачове. Вече показахме, че не се плашим от никой. Досега постигнахме това, което си бяхме поставили за цел през сезона. Разбира се не отписваме предстоящия двубой. Ще излезем освободени, без напрежение да играем за клуба ни“, коментира пред Sportal.bg треньорът на хасковския състав Живко Желев.