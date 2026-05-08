Димчо Ненов: Да властва футболът

Утре в Ценово, Нефтохимик (Бургас) ще гостува на едноименния тим на Созопол. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дерби, винаги има допълнителен заряд. Такива мачове са изключително полезни за младите футболисти. Съпътствани са от напрежение, каляват характера. Надявам се двубоят да протече феърплей. Познаваме се добре със съперника. Срещаме борбен и агресивен противник. Важното е да демонстрираме поредна добра игра. Разбира се, ще търсим и победата“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.