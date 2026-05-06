Християна Гутева: Нямах съдийска екипировка в дебюта си

Християна Гутева: Нямах съдийска екипировка в дебюта си

Съдия №1 на България за 2025 година при жените Християна Гутева е поредният гост в подкаста на БФС. Родена в Габрово и закърмена с лека атлетика, настоящата елитна съдийка в efbet Лига още в ранна възраст осъзнава, че именно това е нейният път.

Тя заменя лекоатлетическата писта с футболния терен, където уверено отстоява справедливостта. Пътят ѝ е дълъг, но изпълнен с успехи - от аматьорските дивизии Гутева достига до четвъртфинал в Шампионската лига. Само преди седмици българката бе четвърти съдия на двубоя между Барселона и Реал (Мадрид) в най-престижния клубен турнир при жените, наблюдаван от близо 60 000 зрители по трибуните.

Преди да стигне до мачове от такъв ранг обаче, тя започва от най-ниското стъпало. А дебютът ѝ се оказва повече от любопитен - без дори да разполага със съдийска екипировка.

"Честно казано, не помня кои бяха отборите, тъй като мачът беше от ученическо първенство в Габрово Бях асистент-съдия, а забавното е, че тогава все още нямах екипировка, тъй като току-що бях преминала курса. Тренирах лека атлетика и дойдох направо от тренировка, облечена със същите дрехи - бях избрала всичко да е в черно. Изглежда ми едновременно много далеч и много близо. В съдийството времето наистина лети", споделя тя в своето интервю.

Вижте и чуйте цялата история на Християна Гутева - за грешките и трудните моменти, за важните избори в живота и защо родното съдийство прилича на увеселително влакче.

