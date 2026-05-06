Цветомир Найденов изкара статистика за дузпите в топ 4, Лудогорец с 8:0

Финансовият бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува в социалната мрежа статистика за дузпите, отсъдени през сезона за и срещу отборите от топ 4 в efbet Лига.
Публикуваме написаното от бизнесмена без редакторска намеса:
Las cucarachas en vivo:
Дузпите, любимото на Las cucarachas! Това са само числа, прегледайте ги внимателно и ще ги коментираме
1. Лудогорец 8 за Лц 0 срещу тях = + 8
2. Левски 9 за Левски 2 срещу тях = + 7
3. Ловеч 8 за Лч 2 срещу тях = +6
4. ЦСКА 1948 6 за ЦСКА 6 срещу тях = 0
Статистиката за дузпи и картони тормози много Las Cucarachas